Угорщина, Словаччина і Чехія відмовилися фінансувати кредит Україні в розмірі 90 млрд євро

Європейська рада ухвалила рішення надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Однак Угорщина, Словаччина і Чехія відмовилися брати участь у цьому фінансуванні.

Про це йдеться в офіційній заяві після саміту ЄС.

Хто не допомагатиме Україні з кредитом

"У рамках розширеного співробітництва (стаття 20 Договору про Європейський Союз) щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування Європейського Союзу, будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії за цим кредитом не вплине на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що ЄС на 2026 і 2027 роки надасть Україні 90 млрд євро. Ці гроші будуть виділені з бюджету ЄС, активи РФ залишаться недоторканими. Але водночас гроші будуть замороженими до виплат репарацій Україні з боку Москви, і при цьому блок залишає за собою право таки використати активи, щоб профінансувати кредит.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уточнив, що кредит є безвідсотковим і його погашення почнеться тільки тоді, коли Росія почне виплачувати Україні репарації. Детальніше про рішення — читайте за цим посиланням.