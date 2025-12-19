Відео
Головна Новини дня ЄС залишає за собою право використовувати активи РФ, — глава ЄК

ЄС залишає за собою право використовувати активи РФ, — глава ЄК

Дата публікації: 19 грудня 2025 06:02
Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС залишає за собою використовувати активи РФ для України
Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Глава Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що ЄС ухвалив рішення виділити Україні безвідсотковий кредит у розмірі 90 млрд євро на 2026 і 2027 роки. Гроші буде надано за рахунок бюджету Євросоюзу, але блок залишає за собою право використовувати для фінансування заморожені активи РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на її пост у соцмережі Х і трансляцію виступу глави ЄК. 

Що сказала фон дер Ляєн про кредит Україні та російські активи

"Держави (ЄС — Ред.) домовилися фінансувати Україну шляхом запозичень ЄС на ринках капіталу на суму 90 млрд євро протягом наступних двох років. Ми зробимо це шляхом посиленої співпраці, підкріпленої бюджетним резервом ЄС і заснованої на одностайній згоді про внесення змін до Багаторічного фінансового фонду. Подібно до репараційного кредиту, що тут дуже важливо, Україні потрібно буде повернути кредит тільки після отримання репарацій", — заявила Урсула фон Дер Ляєн.

Водночас вона додала, що блок залишає за право використовувати російські активи, щоб профінансувати кредит.

"Ми залишаємо за собою право використовувати залишки грошових коштів від російських активів, іммобілізованих у ЄС, для фінансування кредиту. Це рішення, яке ми знайшли разом", — написала глава Єврокомісії.

Також Урсула фон дер Ляєн зазначила, що фінансування України після 2027 року стане частиною наступного обговорення довгострокового бюджету ЄС.

Нагадаємо, що цієї ночі президент США Дональд Трамп підписав рекордний оборонний бюджет країни на 2026 рік, який становить майже 1 трлн доларів. Документ, зокрема, передбачає виділення 800 млн доларів Україні на 2026 і 2027 роки.

Також зазначимо, що за півдня до рішення ЄС про допомогу Україні президент Володимир Зеленський заявив, що в разі затримки міжнародної підтримки країна вже навесні може істотно скоротити виробництво дронів. Також він повідомив, що деякі системи ППО України не забезпечені ракетами, тому країна розраховує або на підтримку партнерів озброєнням, або ж на фінансову допомогу.

Європейський союз фінансова допомога Україна Урсула фон дер Ляєн війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
