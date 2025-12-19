Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС оставляет за собой использовать активы РФ для Украины

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила, что ЕС принял решение выделить Украине беспроцентный кредит в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Деньги будут предоставлены за счет бюджета Евросоюза, но блок оставляет за собой право использовать для финансирования замороженные активы РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ее пост в соцсети Х и трансляцию выступления главы ЕК.

Реклама

Читайте также:

Что сказала фон дер Ляйен о кредите Украине и российских активах

"Государства (ЕС — Ред.) договорились финансировать Украину путем заимствований ЕС на рынках капитала на сумму 90 млрд евро в течение следующих двух лет. Мы сделаем это путем усиленного сотрудничества, подкрепленного бюджетным резервом ЕС и основанного на единодушном согласии о внесении изменений в Многолетний финансовый фонд. Подобно репарационному кредиту, что здесь очень важно, Украине нужно будет вернуть кредит только после получения репараций", — заявила Урсула фон Дер Ляйен.

В то же она добавила, что блок оставляет за право использовать российские активы, чтобы профинансировать кредит.

"Мы оставляем за собой право использовать остатки денежных средств от российских активов, иммобилизованных в ЕС, для финансирования кредита. Это решение, которое мы нашли вместе", — написала глава Еврокомиссии.

Также Урсула фон дер Ляйен отметила, что финансирование Украины после 2027 года станет частью следующего обсуждения долгосрочного бюджета ЕС.

Напомним, что этой ночью президент США Дональд Трамп подписал рекордный оборонный бюджет страны на 2026 год, который составляет почти 1 трлн долларов. Документ в том числе предусматривает выделение 800 млн долларов Украине на 2026 и 2027 годы.

Также отметим, что за полдня до решения ЕС о помощи Украине президент Владимир Зеленский заявил, что в случае задержки международной поддержки страна уже весной может существенно сократить производство дронов. Также он сообщил, что некоторые системы ПВО Украины не обеспечены ракетами, поэтому страна рассчитывает либо на поддержку партнеров вооружением или же на финансовую помощь.