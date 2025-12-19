Кошту заявив, що ЄС вирішив виділити Україні 90 млрд євро у 2026-2027 роках

Антоніу Кошта. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що учасники саміту ЄС ухвалили рішення про виділення Україні 90 млрд євро. Йдеться про фінансування у 2026 і 2027 роках.

Про це Кошта повідомив у себе в соцмережі Х.

Що відомо про рішення ЄС щодо допомоги Україні

"Ми домовилися. Рішення про надання Україні підтримки в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки ухвалено. Ми взяли на себе зобов'язання і виконали їх", — написав він.

Нагадаємо, що ЄС проходить саміт, на якому ключовою темою була фінансова підтримка України. Йдеться про репараційний кредит за рахунок заморожених активів РФ. Однак, виходячи з повідомлення Кошту поки що неясно, за рахунок яких коштів буде допомога в розмірі 90 млрд євро, оскільки раніше в ЗМІ була інформація, що в ЕС не змогли домовитися щодо активів РФ.

Хоча перед цим прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив, що серед країн ЄС досягнуто "переломного моменту" в питанні надання Україні фінансової допомоги із заморожених російських активів.

Також ми писали, що за словами президента Литви Гітанаса Науседа, Угорщина працює над альтернативними варіантами підтримки України.