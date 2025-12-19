Відео
Головна Новини дня У ЄС домовилися виділити Україні 90 млрд євро, — Кошта

У ЄС домовилися виділити Україні 90 млрд євро, — Кошта

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 04:19
Кошту заявив, що ЄС вирішив виділити Україні 90 млрд євро у 2026-2027 роках
Антоніу Кошта. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що учасники саміту ЄС ухвалили рішення про виділення Україні 90 млрд євро. Йдеться про фінансування у 2026 і 2027 роках. 

Про це Кошта повідомив у себе в соцмережі Х.

Читайте також:

Що відомо про рішення ЄС щодо допомоги Україні

"Ми домовилися. Рішення про надання Україні підтримки в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки ухвалено. Ми взяли на себе зобов'язання і виконали їх", — написав він.

Нагадаємо, що ЄС проходить саміт, на якому ключовою темою була фінансова підтримка України. Йдеться про репараційний кредит за рахунок заморожених активів РФ. Однак, виходячи з повідомлення Кошту поки що неясно, за рахунок яких коштів буде допомога в розмірі 90 млрд євро, оскільки раніше в ЗМІ була інформація, що в ЕС не змогли домовитися щодо активів РФ.

Хоча перед цим прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив, що серед країн ЄС досягнуто "переломного моменту" в питанні надання Україні фінансової допомоги із заморожених російських активів.

Також ми писали, що за словами президента Литви Гітанаса Науседа, Угорщина працює над альтернативними варіантами підтримки України.

Європейський союз фінансова допомога гроші Україна війна в Україні Антоніу Кошта
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
