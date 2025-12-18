Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Угорщина пропонує альтернативи для підтримки України, — Науседа

Угорщина пропонує альтернативи для підтримки України, — Науседа

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 23:48
Науседа заявив, що Угорщина пропонує альтернативні варіанти підтримки України
Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: REUTERS

У ЄС розглядають питання конфіскації заморожених активів РФ, щоб передати їх Україні для закупівлі зброї або ж відновлення країни, якщо буде укладено мир. Водночас Угорщина працює над альтернативними варіантами підтримки України.

Про це на саміті ЄС, 18 грудня, заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Politico. 

Реклама
Читайте також:

Що сказав литовський лідер про підтримку України

"У кулуарах ходять чутки, що Угорщина висуває якісь пропозиції, але я не хочу коментувати ці чутки", — сказав Науседа.

Він додав, що рішення про фінансову допомогу Києву буде ухвалено "або дуже швидко, або може затягнутися на набагато триваліший термін". Водночас план використання заморожених активів поки що не виключений.

"Це не означає, що наші представники і радники провели риску і заявили, що цей процес більше неможливий", — каже президент Литви.

Науседа також відкинув альтернативний план використання боргу ЄС, гарантованого загальним бюджетом блоку, зазначивши, що він потребуватиме одностайності і майже напевно зустріне опір з боку Угорщини.

"Якщо щось піде не так... я навіть не хочу про це говорити. Сподіваюся, все налагодиться", — резюмував він.

Нагадаємо, увечері цього ж дня Politico повідомило, що лідери ЄС тимчасово відклали розгляд питання фінансування України.

Також ми писали, що за словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС має ухвалити рішення про фінансову підтримку України на найближчі два роки до завершення нинішнього засідання Євроради.

Європейський союз фінансова допомога Україна активи допомога війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації