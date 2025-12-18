Науседа заявив, що Угорщина пропонує альтернативні варіанти підтримки України

Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: REUTERS

У ЄС розглядають питання конфіскації заморожених активів РФ, щоб передати їх Україні для закупівлі зброї або ж відновлення країни, якщо буде укладено мир. Водночас Угорщина працює над альтернативними варіантами підтримки України.

Про це на саміті ЄС, 18 грудня, заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Politico.

Що сказав литовський лідер про підтримку України

"У кулуарах ходять чутки, що Угорщина висуває якісь пропозиції, але я не хочу коментувати ці чутки", — сказав Науседа.

Він додав, що рішення про фінансову допомогу Києву буде ухвалено "або дуже швидко, або може затягнутися на набагато триваліший термін". Водночас план використання заморожених активів поки що не виключений.

"Це не означає, що наші представники і радники провели риску і заявили, що цей процес більше неможливий", — каже президент Литви.

Науседа також відкинув альтернативний план використання боргу ЄС, гарантованого загальним бюджетом блоку, зазначивши, що він потребуватиме одностайності і майже напевно зустріне опір з боку Угорщини.

"Якщо щось піде не так... я навіть не хочу про це говорити. Сподіваюся, все налагодиться", — резюмував він.

Нагадаємо, увечері цього ж дня Politico повідомило, що лідери ЄС тимчасово відклали розгляд питання фінансування України.

Також ми писали, що за словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС має ухвалити рішення про фінансову підтримку України на найближчі два роки до завершення нинішнього засідання Євроради.