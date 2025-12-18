Видео
Венгрия предлагает альтернативы для поддержки Украины, — Науседа

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 23:48
Науседа заявил, что Венгрия предлагает альтернативные варианты поддержки Украины
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: REUTERS

В ЕС рассматривают вопрос конфискации замороженных активов РФ, чтобы передать их Украине для закупки оружия или же восстановления страны, если будет заключен мир. В то же время Венгрия работает над альтернативными вариантами поддержки Украины. 

Об этом на саммите ЕС, 18 декабря, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Politico.

Читайте также:

Что сказал литовский лидер о поддержке Украины

"В кулуарах ходят слухи, что Венгрия выдвигает какие-то предложения, но я не хочу комментировать эти слухи", — сказал Науседа.

Он добавил, что решение о финансовой помощи Киеву будет принято "либо очень быстро, либо может затянуться на гораздо более длительный срок". При этом план использования замороженных активов пока не исключен.

"Это не значит, что наши представили и советники провели черту и заявили, что этот процесс больше невозможен", — говорит президент Литвы.

Науседа также отверг альтернативный план использования долга ЕС, гарантированного общим бюджетом блока, отметив, что он потребует единогласия и почти наверняка встретит сопротивления со стороны Венгрии.

"Если что-то пойдет не так... я даже не хочу об этом говорить. Надеюсь, все наладится", — резюмировал он.

Напомним, вечером этого же дня Politico сообщило, что лидеры ЕС временно отложили рассмотрения вопроса финансирования Украины.

Также мы писали, что по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС должен принять решение и финансовой поддержке Украины на ближайшие два года до завершения нынешнего заседания Евросовета.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
