Главная Новости дня Фон дер Ляйен заявила о компромиссе по средствам для Украины

Фон дер Ляйен заявила о компромиссе по средствам для Украины

Дата публикации 18 декабря 2025 11:50
ЕС должен принять решение о финансировании Украины на два года
Европейский Союз должен принять решение о финансовой поддержке Украины на ближайшие два года еще до завершения нынешнего заседания Европейского Совета. Президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен поддержала позицию Бельгии по распределению финансовых рисков.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам.

Читайте также:

В ЕС заверили, что не оставят Украину без финансирования

По ее словам, компромисс необходимо найти уже сегодня. Фон дер Ляйен подчеркнула, что вопрос поддержки Украины является чрезвычайно важным, и Европейский Союз должен выйти из заседания с конкретным решением.

В то же время она отдельно обратила внимание на позицию Бельгии, которая выразила свои предостережения относительно финансовых механизмов. Президент Еврокомиссии заявила, что полностью разделяет эти опасения и поддерживает требование бельгийской стороны учесть возможные риски.

"Я полностью поддерживаю Бельгию в том, что она настаивает на учете своих беспокойств и тревог. Мы работаем с Бельгией день и ночь, и я хочу поблагодарить премьер-министра за его личную вовлеченность. Вполне понятно, и я это поддерживаю, что, если мы берем "заем за счет репараций", то риск должен быть распределен между всеми нам", — высказалась чиновница.

Напомним, тем временем Венгрия заблокировала согласованное ежегодное заявление от ЕС относительно процесса расширения, чтобы помешать Украине присоединиться.

Зато канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина в 2026 году получит новую партию помощи и назвал конкретную сумму.

В то же время Владимир Зеленский заявляет, что переговоры по использованию российских активов для финансирования Украины еще продолжаются.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
