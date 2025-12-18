ЄС має ухвалити рішення про фінансування України на два роки

Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Європейський Союз має ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України на найближчі два роки ще до завершення нинішнього засідання Європейської Ради. Президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляйєн підтримала позицію Бельгії щодо розподілу фінансових ризиків.

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила журналістам.

Реклама

Читайте також:

В ЄС запевнили, що не залишать Україну без фінансування

За її словами, компроміс необхідно знайти вже сьогодні. Фон дер Ляйєн наголосила, що питання підтримки України є надзвичайно важливим, і Європейський Союз має вийти із засідання з конкретним рішенням.

Водночас вона окремо звернула увагу на позицію Бельгії, яка висловила свої застереження щодо фінансових механізмів. Президентка Єврокомісії заявила, що повністю поділяє ці занепокоєння та підтримує вимогу бельгійської сторони врахувати можливі ризики.

"Я повністю підтримую Бельгію в тому, що вона наполягає на врахуванні своїх занепокоєнь і тривог. Ми працюємо з Бельгією день і ніч, і я хочу подякувати прем’єр-міністру за його особисту залученість. Цілком зрозуміло, і я це підтримую, що, якщо ми беремо "позику коштом репарацій", то ризик має бути розподілений між усіма нам", — висловилась посадовиця.

Нагадаємо, тим часом Угорщина заблокувала узгоджену щорічну заяву від ЄС щодо процесу розширення, щоб завадити Україні долучитися.

Натомість канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна у 2026 році отримає нову партію допомоги і назвав конкретну суму.

Водночас Володимир Зеленський заявляє, що переговори стосовно використання російських активів для фінансування України іще триває.