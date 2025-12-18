Зеленський розповів про позицію США щодо російських активів

Преиздент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання використання заморожених російських активів для підтримки України залишається одним із ключових і напряму залежить від політичної волі партнерів. За словами глави держави, під час зустрічей у Берліні Україна чітко донесла до американської сторони, що потребує значних фінансових ресурсів для відбудови.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у чаті Офісу президента.

Сполучені Штати, за його словами, підтвердили готовність допомагати, однак конкретні механізми та деталі такої підтримки наразі ще не узгоджені. Водночас Європа, як зазначив Зеленський, послідовно заявляє про необхідність участі у відновленні України.

Президент наголосив, що мова йде не лише про кошти на післявоєнну відбудову. В умовах війни ці ресурси необхідні також для підтримки української армії, розвитку оборонного виробництва та посилення протиповітряної оборони.

"Ми готові використовувати ці гроші, якщо буде прийнято це рішення позитивно. Але якщо війна закінчиться, ми робимо дипломатичне для цього абсолютно все. Якщо ми зможемо погодити план, щоб до закінчення війни, то таке рішення щодо використання цих грошей буде направлено повністю на відбудову. Зараз ми говоримо про 200 мільярдів, які знаходяться на території Європейського Союзу", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо президент зазначив, що в Європейському Союзі наразі заблоковано близько 200 мільярдів євро російських активів. Саме це питання, за його словами, є одним із центральних під час переговорів у Брюсселі. Зеленський наголосив, що рішення фактично лежить на столі, але його ухвалення залежить від готовності лідерів країн ЄС взяти на себе політичну відповідальність.

Він додав, що має намір обговорити це питання з усіма європейськими лідерами та переконати їх у необхідності позитивного рішення, оскільки без цих коштів Україна може мати серйозні проблеми.

"А що стосується Сполучених Штатів Америки, окремо у них також є на території Сполучених Штатів Америки менші гроші, безумовно, 5 чи 5,5 мільярдів, але за них також треба боротися. І кожна копійка сьогодні дуже важлива для нас", — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв про наміри досягти рішення щодо виплати Україні 210 млрд євро заморожених активів РФ.

Також глава держави пояснював щодо двох планів використання російських заморожених активів.