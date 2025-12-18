Зеленский рассказал о позиции США в отношении российских активов

Преиздент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос использования замороженных российских активов для поддержки Украины остается одним из ключевых и напрямую зависит от политической воли партнеров. По словам главы государства, во время встреч в Берлине Украина четко донесла до американской стороны, что требует значительных финансовых ресурсов для восстановления.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами в чате Офиса президента.

Соединенные Штаты, по его словам, подтвердили готовность помогать, однако конкретные механизмы и детали такой поддержки пока еще не согласованы. В то же время Европа, как отметил Зеленский, последовательно заявляет о необходимости участия в восстановлении Украины.

Президент подчеркнул, что речь идет не только о средствах на послевоенное восстановление. В условиях войны эти ресурсы необходимы также для поддержки украинской армии, развития оборонного производства и усиления противовоздушной обороны.

"Мы готовы использовать эти деньги, если будет принято это решение положительно. Но если война закончится, мы делаем дипломатическое для этого абсолютно все. Если мы сможем согласовать план, чтобы до окончания войны, то такое решение по использованию этих денег будет направлено полностью на восстановление. Сейчас мы говорим о 200 миллиардах, которые находятся на территории Европейского Союза", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно президент отметил, что в Европейском Союзе сейчас заблокировано около 200 миллиардов евро российских активов. Именно этот вопрос, по его словам, является одним из центральных во время переговоров в Брюсселе. Зеленский отметил, что решение фактически лежит на столе, но его принятие зависит от готовности лидеров стран ЕС взять на себя политическую ответственность.

Он добавил, что намерен обсудить этот вопрос со всеми европейскими лидерами и убедить их в необходимости положительного решения, поскольку без этих средств Украина может иметь серьезные проблемы.

"А что касается Соединенных Штатов Америки, отдельно у них также есть на территории Соединенных Штатов Америки меньшие деньги, безусловно, 5 или 5,5 миллиардов, но за них также надо бороться. И каждая копейка сегодня очень важна для нас", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял о намерениях достичь решения о выплате Украине 210 млрд евро замороженных активов РФ.

Также глава государства объяснял относительно двух планов использования российских замороженных активов.