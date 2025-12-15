Мерц анонсував нову допомогу Україні на понад 11 млрд євро

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина виділить Україні понад 11 млрд євро допомоги у 2026 році. Також німецький посадовець пообіцяв забезпечити енергопостачанням українські дитсадки, школи та лікарні.

Про це Фрідріх Мерц сказав під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 15 грудня.

Реклама

Читайте також:

Мерц про нову фінансову допомогу Україні

Фрідріх Мерц заявив, що наступного року Україна отримає від Німеччини більш ніж 11 млрд євро допомоги.

Крім того, він пообіцяв забезпечити енергопостачанням українські дитсадки, школи та лікарні на тлі спроб Росії "варварські" зруйнувати енергосистему країни.

Мерц зазначив, що Німеччина з лютого 2022 року виділила Україні військової допомоги на 40 млрд євро і цивільної підтримки на 36 млрд євро.

Водночас на захист енергоінфраструктури Берлін зараз додатково передав Україні 170 млн євро.

Мерц додав, що Німеччина співпрацює з партнерами у Європі та G7 над тим, щоб надати Україні ще більше фінансової допомоги.

Одним із цих кроків може стати репараційний кредит за рахунок заморожених активів РФ — він допоможе підтримати країну щонайменше протягом наступних двох років.

Новина доповнюється...