Мерц анонсировал новую помощь Украине на более чем 11 млрд евро

Срочная новость

Мерц заявил, что Германия выделит Украине более 11 млрд евро помощи в 2026 году.



Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал также обеспечить энергоснабжением украинские детсады, школы и больницы на фоне попыток России "варварски" разрушить энергосистему страны.



Мерц отметил, что Германия с февраля 2022 года выделила Украине военной помощи на €40 млрд и гражданской поддержки на €36 млрд. На защиту энергоинфраструктуры Берлин сейчас дополнительно передал €170 млн.



Канцлер добавил, что Германия сотрудничает с партнерами в Европе и G7 над тем, чтобы предоставить Украине еще больше финансовой помощи. Одним из этих шагов может стать репарационный кредит за счет замороженных активов РФ - он поможет поддержать страну как минимум в течение следующих двух лет.

Новость дополняется...

Реклама