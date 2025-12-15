Видео
Главная Новости дня Мерц заявил о выделении Украине более 11 млрд евро

Мерц заявил о выделении Украине более 11 млрд евро

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 18:26
Мерц анонсировал новую помощь Украине на более чем 11 млрд евро
Срочная новость

Мерц заявил, что Германия выделит Украине более 11 млрд евро помощи в 2026 году.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал также обеспечить энергоснабжением украинские детсады, школы и больницы на фоне попыток России "варварски" разрушить энергосистему страны.

Мерц отметил, что Германия с февраля 2022 года выделила Украине военной помощи на €40 млрд и гражданской поддержки на €36 млрд. На защиту энергоинфраструктуры Берлин сейчас дополнительно передал €170 млн.

Канцлер добавил, что Германия сотрудничает с партнерами в Европе и G7 над тем, чтобы предоставить Украине еще больше финансовой помощи. Одним из этих шагов может стать репарационный кредит за счет замороженных активов РФ - он поможет поддержать страну как минимум в течение следующих двух лет.

Новость дополняется...

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
