Будапешт заблокував рішення ЄС щодо розширення та України

Європейський Союз цього року залишився без узгодженої щорічної заяви щодо процесу розширення. Причиною стало блокування з боку Угорщини, яка не погодилася з позитивною оцінкою поступу України на шляху до членства в ЄС. Таким чином рішення Будапешта зірвало ухвалення документа навіть попри підтримку Києва з боку більшості країн-членів.

Угорщина вкотре завадила Україні на шляху до ЄС

Про ситуацію стало відомо під час консультацій у Брюсселі, що відбулися у вівторок, 16 грудня. Як повідомила Данія, яка нині головує в Європейському Союзі, угорський уряд відмовився підтримати формулювання, що стосувалися України. При цьому всі інші держави ЄС підтвердили наявність прогресу у виконанні Києвом рекомендацій Брюсселя.

Міністерка у справах Європи Данії Марі Б’єрре наголосила, що 26 країн-членів одностайно визнають зусилля України та вважають її кроки у напрямку євроінтеграції переконливими.

За її словами, оцінки, закладені в проєкті заяви, відповідали реальному стану реформ і були сформульовані коректно та з урахуванням досягнутих результатів. Вона підкреслила, що підтримка України з боку більшості членів ЄС досі сильна і послідовна.

Різку реакцію на дії Будапешта висловили й у Німеччині. Міністр у справах Європи ФРН Гунтер Кріхбаум заявив, що позиція угорської влади дедалі більше шкодить здатності Євросоюзу ухвалювати спільні рішення. Він звинуватив уряд Віктора Орбана в умисному гальмуванні процесів, важливих для всієї європейської спільноти.

Через вето Угорщини Україна наразі не може перейти до формального етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. Водночас, як пояснила Марі Б'єрре, робота над умовами потенційного членства не припинена. За її словами, між Києвом і Брюсселем уже відбуваються неофіційні консультації, у межах яких українська сторона отримує чіткі орієнтири щодо подальших реформ, очікуваних результатів і стандартів, яких дотримуються держави-члени.

