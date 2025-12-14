Відео
Робимо всі кроки — Зеленський висловився про вступ України до ЄС

Дата публікації: 14 грудня 2025 12:53
Вступ України до ЄС — Зеленський зробив заяву
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський висловився про кроки України до вступу в Європейський союз. Глава держави наголосив, що Україна робить усе необхідне, аби відкрити усі шість кластерів. Український лідер відмітив, що європейські країни продовжують надавати підтримку Києву в цьому питання та позитивно реагують на зміни.

Новина доповнюється...

Читайте також:
Володимир Зеленський
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
