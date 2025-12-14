Вступ України до ЄС — Зеленський зробив заяву

Робимо всі кроки — Зеленський висловився про вступ України до ЄС
Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 12:53
Термінова новина
Президент Володимир Зеленський висловився про кроки України до вступу в Європейський союз. Глава держави наголосив, що Україна робить усе необхідне, аби відкрити усі шість кластерів. Український лідер відмітив, що європейські країни продовжують надавати підтримку Києву в цьому питання та позитивно реагують на зміни.
Новина доповнюється...
Реклама
Читайте також:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама