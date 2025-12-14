Вступление Украины в ЕС — Зеленский сделал заявление

Делаем все шаги — Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС
Дата публикации 14 декабря 2025 12:53
Президент Владимир Зеленский высказался о шагах Украины к вступлению в Европейский союз. Глава государства подчеркнул, что Украина делает все необходимое, чтобы открыть все шесть кластеров. Украинский лидер отметил, что европейские страны продолжают оказывать поддержку Киеву в этом вопросе и положительно реагируют на изменения.
