Кос назвала членство ЕС главной гарантией безопасности для Украины

Марта Кос. Фото: facebook.com/marta.kosmarko

Членство Украины в Европейском Союзе должно стать ключевым элементом европейских гарантий безопасности и основой для устойчивого мирного урегулирования. Страны ЕС и в дальнейшем будут поддерживать путь Украины к евроинтеграции.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время неформальной встречи министров по делам Европы во Львове в четверг, 11 декабря, передает журналист Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте также:

Еврокомиссия настаивает на членстве Украины в ЕС

Марта Кос подчеркнула, что будущее Украины - в Европейском Союзе, а полноценное членство является неотъемлемой частью долгосрочных европейских гарантий безопасности. Она отметила, что интеграция Украины в ЕС — это не только политический шаг, но и наиболее надежный путь к стабильному и длительному мирному урегулированию.

"Мы в Еврокомиссии видим членство Украины в ЕС как политическое измерение европейских гарантий безопасности для Украины. Это самый надежный путь для процветающей и стабильной Украины, и это будет ключевым для обеспечения устойчивости любого мирного урегулирования. Наш приоритет — быстро продвигать реформы и продолжать приведение украинских законов в соответствие с требованиями ЕС. Реформы являются центром этого процесса, и никто не может наложить вето на их проведение. Комиссия рассматривает этот этап переговоров как возможность усилить темп", — сказала еврокомиссар.

Кос также сообщила о согласовании совместного плана действий, который включает 10 ключевых приоритетов реформ — в частности в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и укрепления демократических институтов.

Кроме того, министр по делам Европы Дании Мари Бьерре сообщила, что государства-члены ЕС согласовали технический подход, который позволяет двигать процесс украинской евроинтеграции без задержек.

"Мы продолжаем непоколебимую поддержку Украины. Для многих из нас обидно, что мы не смогли официально открыть первый кластер, но я очень горжусь тем, что мы справились с техническим подходом и выполнили всю техническую работу. Это означает, что процесс расширения с Украиной не остановился, он и дальше движется вперед. Этот новый подход мы подтвердили сегодня, а следующее председательство Кипра сможет его продолжить, потому что Украина принадлежит к европейской семье", — заявила она.

Напомним, 11 декабря во Львове состоялось неофициальное заседание Совета ЕС по вопросам общих дел.

Во время встречи вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка также подытожил результаты работы для вступления в ЕС за год.