Вице-премьер подытожил работу за год по членству Украины в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка рассказал о результатах работы за год по вступлению Украины в Европейский Союз. Он отметил, что уже завершены все скрининги.

Об этом Тарас Качка сообщил в рамках неформальной встречи министров по делам Европы во Львове, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Марта Байдака в четверг, 11 декабря.

Реклама

Читайте также:

Вице-премьер подытожил работу по членству в ЕС за год

Сегодня, 11 декабря, во Львове собрались представители стран Евросоюза и Украины — здесь состоялась неформальная встреча министров по делам Европы накануне ключевых решений Европейского совета.

Обсуждали расширение ЕС, поддержку Украины и прогресс нашего государства на пути евроинтеграции.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка рассказал, что Украина сделала за год, чтобы приблизиться к вступлению в ЕС.

Он отметил, что вопрос Европейского Союза и интеграции с ЕС является одним из ключевых в тех переговорах и будущих переговорах о возможном мире и гарантиях безопасности для Украины.

Поэтому, по его мнению, сегодняшние дискуссии являются чрезвычайно важными. Качка отметил, что одна из ключевых тем — это итоги года в переговорах о расширении.

"Вы знаете, мы завершили все скрининги, завершили фактическую работу по всем переговорным позициям. На следующей неделе уже все переговорные позиции по всем кластерам будут находиться в Совете Европы. И сейчас собственно в силу того, что Дания и государства-члены формируют позицию по кластерам, мы будем обсуждать, насколько мы можем дальше продвигаться в рамках контроля", — отметил вице-премьер.

Ранее мы информировали, что во Львове стартовало неформальное заседание Совета ЕС по общим делам.

Экс-министр иностранных дел Швеции Анн Линде спрогнозировала, когда Украина может стать полноценным членом ЕС.