Когда Украина смогу вступить в Евросоюз - мнение Анны Линде

Анн Линде. Фото: aa.com.tr

Экс-министр иностранных дел Швеции Анн Линде поделилась своим видением того, когда Украина может стать членом Европейского Союза. Она подчеркнула, что процесс вступления является длительным и зависит от выполнения ключевых условий.

Об этом она заявила во время брифинга в Киеве в понедельник, 8 декабря.

Когда Украина смогу вступить в Евросоюз

По словам Линде, в течение 10 лет Украина сможет вступить в Европейский союз.

"Украина будет иметь уже свой мир, конечно, и будет иметь долгий путь к членству. Я не думаю, что на том этапе уже будет членом, потому что это занимает долгое время, но будет гораздо ближе", — заявила она.

Она подчеркнула, что ЕС изменил порядок прохождения переговорных разделов, и это имеет большое значение для Украины.

По ее словам, большой акцент теперь делается именно на фундаментальных ценностях.

"Это означает, что разделы о правах человека, о демократии, они сначала проходят. Значит, что все, что касается демократии, ценности, антикоррупции, очень важно, это надо решить в первую очередь", — сказала Линде.

Она добавила, что без выполнения этих базовых требований движение к следующим разделам будет невозможным.

Недавно Европейский Союз положительно оценил несколько стран по прогрессу вступления — среди лидеров есть Украина.

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что более полугода прогресс в переговорах Украины по открытию кластеров для вступления в ЕС остается заблокированным.