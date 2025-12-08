Відео
Головна Новини дня Ексголова МЗС Швеції спрогнозувала, коли Україна стане членом ЄС

Ексголова МЗС Швеції спрогнозувала, коли Україна стане членом ЄС

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 18:56
Коли Україна зможу вступити у Євросоюз - думка Анни Лінде
Анн Лінде. Фото: aa.com.tr

Ексміністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде поділилася своїм баченням того, коли Україна може стати членом Європейського Союзу. Вона наголосила, що процес вступу є тривалим і залежить від виконання ключових умов.

Про це вона заявила під час брифінгу у Києві у понеділок, 8 грудня.

Коли Україна зможу вступити у Євросоюз

За словами Лінде, протягом 10 років Україна зможе вступити до Європейського союзу.

"Україна буде мати вже свій мир, звичайно, і буде мати довгий шлях до членства. Я не думаю, що на тому етапі вже буде членом, тому що це займає довгий час, але буде набагато ближче", — заявила вона.

Вона підкреслила, що ЄС змінив порядок проходження переговорних розділів, і це має велике значення для України.

За її словами, великий акцент тепер робиться саме на фундаментальних цінностях.

"Це означає, що розділи про права людини, про демократію,вони спочаткуються. Значить, що все, що стосується демократії, цінності, антикорупції, дуже важливо, це треба вирішити поперше", — сказала Лінде.

Вона додала, що без виконання цих базових вимог рух до наступних розділів буде неможливим. 

Нещодавно Європейський Союз позитивно оцінив декілька країн щодо прогресу вступу — серед лідерів є Україна.

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що понад пів року прогрес у переговорах України щодо відкриття кластерів для вступу до ЄС залишається заблокованим.

