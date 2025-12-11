Відео
Головна Новини дня Вступ України до ЄС — віцепрем'єр підсумував роботу за рік

Вступ України до ЄС — віцепрем'єр підсумував роботу за рік

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 15:20
Віцепрем'єр підсумував роботу за рік щодо членства України в ЄС
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка розповів про результати роботи за рік щодо вступу України до Європейського Союзу. Він зазначив, що вже завершено всі скринінги.

Про це Тарас Качка повідомив в межах неформальної зустрічі міністрів у справах Європи у Львові, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Марта Байдака у четвер, 11 грудня.

Читайте також:

Віцепрем'єр підсумував роботу щодо членства в ЄС за рік

Сьогодні, 11 грудня, у Львові зібралися представники країн Євросоюзу та України — тут відбулася неформальна зустріч міністрів у справах Європи напередодні ключових рішень Європейської ради.

Обговорювали розширення ЄС, підтримку України та прогрес нашої держави на шляху євроінтеграції.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка розповів, що Україна зробила за рік, аби наблизитися до вступу в ЄС.

Він наголосив, що питання Європейського Союзу й інтеграції з ЄС є одним з ключових в тих переговорах і майбутніх переговорах про можливий мир та гарантії безпеки для України.

Тому, на його думку, сьогоднішні дискусії є надзвичайно важливими. Качка зауважив, що одна з ключових тем — це підсумки року в переговорах про розширення.

"Ви знаєте, ми завершили всі скринінги, завершили фактичну роботу по всіх переговорних позиціях. Наступного тижня вже всі переговорні позиції по всіх кластерах будуть знаходитись в Раді Європи. І зараз власне в силу того, що Данія і держави-члени формують позицію по кластерах, ми будемо обговорювати, наскільки ми можемо далі просуватися в рамках контролю", — зазначив віцепрем'єр.

Раніше ми інформували, що у Львові стартувало неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ.

Ексміністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде спрогнозувала, коли Україна може стати повноцінним членом ЄС.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
