Кос назвала членство ЄС головною гарантією безпеки для України

Марта Кос. Фото: facebook.com/marta.kosmarko

Членство України в Європейському Союзі має стати ключовим елементом європейських гарантій безпеки та основою для сталого мирного врегулювання. Країни ЄС і надалі підтримуватимуть шлях України до євроінтеграції.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час неформальної зустрічі міністрів у справах Європи у Львові в четвер, 11 грудня, передає журналіст Новини.LIVE Марта Байдака.

Єврокомісія наполягає на членстві України в ЄС

Марта Кос підкреслила, що майбутнє України — в Європейському Союзі, а повноцінне членство є невід'ємною частиною довгострокових європейських гарантій безпеки. Вона зазначила, що інтеграція України в ЄС — це не лише політичний крок, а й найбільш надійний шлях до стабільного та тривалого мирного врегулювання.

"Ми в Єврокомісії бачимо членство України в ЄС як політичний вимір європейських гарантій безпеки для України. Це найнадійніший шлях для квітучої та стабільної України, і це буде ключовим для забезпечення сталості будь-якого мирного врегулювання. Наш пріоритет — швидко просувати реформи та продовжувати приведення українських законів у відповідність до вимог ЄС. Реформи є центром цього процесу, і ніхто не може накласти вето на їх проведення. Комісія розглядає цей етап переговорів як можливість посилити темп", — сказала єврокомісарка.

Кос також повідомила про узгодження спільного плану дій, який включає 10 ключових пріоритетів реформ — зокрема у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та зміцнення демократичних інституцій.

Крім того, міністерка у справах Європи Данії Марі Б'єрре повідомила, що держави-члени ЄС погодили технічний підхід, який дозволяє рухати процес української євроінтеграції без затримок.

"Ми продовжуємо непохитну підтримку України. Для багатьох з нас прикро, що ми не змогли офіційно відкрити перший кластер, але я дуже пишаюся тим, що ми впоралися з технічним підходом та виконали усю технічну роботу. Це означає, що процес розширення з Україною не зупинився, він і далі рухається вперед. Цей новий підхід ми підтвердили сьогодні, а наступне головування Кіпру зможе його продовжити, бо Україна належить до європейської родини", — заявила вона.

Нагадаємо, 11 грудня у Львові відбулося неофіційне засідання Ради ЄС з питань загальних справ.

Під час зустрічі віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка також підсумував результати роботи для вступу в ЄС за рік.