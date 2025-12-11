Какие реформы должна выполнить Украина для вступления в ЕС

Тарас Качка, Мари Бьерре и Марта Кос. Фото: Новини.LIVE

Украинское правительство вместе с европейскими партнерами в среду, 10 декабря, утвердили план действий по вступлению страны в ЕС. Он состоит из десяти реформ.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка на брифинге во Львове в четверг, 11 декабря.

Какие реформы должна выполнить Украина

Отмечается, что никакая страна не сможет наложить вето на Украину относительно проведения этих реформ. Все они сосредоточены на укреплении верховенства права, борьбе с коррупцией и развитии сильных подотчетных демократических институтов.

"И эти институты нужны Украине для будущего процесса вступления. Это является одним из наших приоритетов на ближайшие годы. Мы не будем терять времени, чтобы продвигать Украину в направлении ЕС для построения столпов будущего мира и стабильности не только для Украины, но и для всей Европы", — заявил Качка.

Кроме того, Комиссия рассматривает этот новый этап переговоров как возможность ускорить темпы и интенсивность.

