Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украине нужна определенность — Зеленский о вступлении в ЕС

Украине нужна определенность — Зеленский о вступлении в ЕС

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 17:21
Вступление Украины в ЕС — Зеленский сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна определенность относительно того, когда она станет членом Евросоюза. Кроме того, нам нужно понимать, какие именно гарантии безопасности мы получим.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьером Ирландии Микхолой Мартином 2 декабря.

Реклама
Читайте также:

Что говорит Зеленский о вступлении Украины в ЕС

Зеленский отметил, что Украине нужна определенность — когда мы будем в ЕС и какие именно гарантии безопасности получим.

"Мы благодарны Соединенным Штатам за то, что они готовы быть гарантами этой безопасности, но мы хотим эти гарантии, хотим понимать это. Мы благодарны Европе, что Украину видят в Европейском Союзе, а для нас это часть гарантий безопасности", — подчеркнул президент.

В то же время он спросил, когда это произойдет: в этом столетии или в следующем? По словам главы государства, для украинских людей прежде всего нужна определенность.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина должна завершить войну так, чтобы не допустить новых угроз вторжения.

В то же время президент поделился, что новый мирный план значительно короче предыдущего. Документ содержит всего 20 пунктов вместо 28.

Владимир Зеленский переговоры ЕС война в Украине гарантии безопасности
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации