Вступление Украины в ЕС — Зеленский сделал заявление

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна определенность относительно того, когда она станет членом Евросоюза. Кроме того, нам нужно понимать, какие именно гарантии безопасности мы получим.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьером Ирландии Микхолой Мартином 2 декабря.

Что говорит Зеленский о вступлении Украины в ЕС

Зеленский отметил, что Украине нужна определенность — когда мы будем в ЕС и какие именно гарантии безопасности получим.

"Мы благодарны Соединенным Штатам за то, что они готовы быть гарантами этой безопасности, но мы хотим эти гарантии, хотим понимать это. Мы благодарны Европе, что Украину видят в Европейском Союзе, а для нас это часть гарантий безопасности", — подчеркнул президент.

В то же время он спросил, когда это произойдет: в этом столетии или в следующем? По словам главы государства, для украинских людей прежде всего нужна определенность.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина должна завершить войну так, чтобы не допустить новых угроз вторжения.

В то же время президент поделился, что новый мирный план значительно короче предыдущего. Документ содержит всего 20 пунктов вместо 28.