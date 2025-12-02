Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский объяснил, как для Украины должна завершиться война

Зеленский объяснил, как для Украины должна завершиться война

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 16:44
Зеленский объяснил, как Украина должна завершить войну
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость завершить войну с Россией так, чтобы не допустить новых угроз вторжения. По его словам, инициатором агрессии стала именно Россия, а благодаря стойкости украинцев и поддержке международных партнеров, стране удалось остановить врага.

Об этом украинский лидер заявил во время брифинга в Ирландии во вторник, 2 декабря.

Реклама
Читайте также:

Как Украина должна завершить войну

"Свидетель — весь мир. Они пришли с агрессией уничтожить нас. Мы их остановили. Европа помогла. Америка помогла. Россия не смогла оккупировать Украину из-за прочности прежде всего украинских людей, воинов, гражданских, наших партнеров", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно не только выиграть эту войну, но и сделать это так, чтобы через год Россия не смогла начать новое вторжение. По его словам, такая угроза остается реальной, поэтому Украина должна действовать решительно и стратегически.

Напомним, что до этого Владимир Зеленский сделал заявление относительно встречи американской и российской делегаций в Москве 2 декабря.

А также Президент Украины раскрыл детали нового мирного плана по завершению войны.

Владимир Зеленский переговоры Ирландия война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации