Зеленский объяснил, как Украина должна завершить войну

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость завершить войну с Россией так, чтобы не допустить новых угроз вторжения. По его словам, инициатором агрессии стала именно Россия, а благодаря стойкости украинцев и поддержке международных партнеров, стране удалось остановить врага.

Об этом украинский лидер заявил во время брифинга в Ирландии во вторник, 2 декабря.

Как Украина должна завершить войну

"Свидетель — весь мир. Они пришли с агрессией уничтожить нас. Мы их остановили. Европа помогла. Америка помогла. Россия не смогла оккупировать Украину из-за прочности прежде всего украинских людей, воинов, гражданских, наших партнеров", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно не только выиграть эту войну, но и сделать это так, чтобы через год Россия не смогла начать новое вторжение. По его словам, такая угроза остается реальной, поэтому Украина должна действовать решительно и стратегически.

Напомним, что до этого Владимир Зеленский сделал заявление относительно встречи американской и российской делегаций в Москве 2 декабря.

А также Президент Украины раскрыл детали нового мирного плана по завершению войны.