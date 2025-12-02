Відео
Головна Новини дня Зеленський пояснив, як Україна має завершити війну

Зеленський пояснив, як Україна має завершити війну

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 16:44
Зеленський пояснив, як Україна має завершити війну
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності завершити війну з Росією так, щоб не допустити нових загроз вторгнення. За його словами, ініціатором агресії стала саме Росія, а завдяки стійкості українців і підтримці міжнародних партнерів, країні вдалося зупинити ворога.

Про це український лідер заявив під час брифінгу в Ірландії у вівторок, 2 грудня.

Читайте також:

Як Україна має завершити війну

"Свідок — весь світ. Вони прийшли з агресією знищити нас. Ми їх зупинили. Європа допомогла. Америка допомогла. Росія не змогла окупувати Україну через міцність передусім українських людей, воїнів, цивільних, наших партнерів", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що важливо не лише виграти цю війну, але й зробити це так, щоб через рік Росія не змогла розпочати нове вторгнення. За його словами, така загроза залишається реальною, тому Україна має діяти рішуче і стратегічно.

Нагадаємо, що до цього Володимир Зеленський зробив заяву щодо зуст річі американської та російської делегацій у Москві 2 грудня.         

А також Президент України розкрив деталі нового мирного плану щодо завершення війни.

Володимир Зеленський переговори Ірландія війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
