Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україні потрібна визначеність — Зеленський про вступ в ЄС

Україні потрібна визначеність — Зеленський про вступ в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 17:21
Вступ України в ЄС — Зеленський зробив заяву
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна визначеність щодо того, коли вона стане членом Євросоюзу. Крім того, нам потрібно розуміти, які саме безпекові гарантії ми отримаємо.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем'єром Ірландії Мікхолою Мартіном 2 грудня. 

Реклама
Читайте також:

Що каже Зеленський про вступ України в ЄС

Зеленський наголосив, що Україні потрібна визначеність — коли ми будемо в ЄС і які саме безпекові гарантії отримаємо. 

"Ми вдячні Сполученим Штатам за те, що вони готові бути гарантами цієї безпеки, але ми хочемо ці гарантії, хочемо розуміти це. Ми вдячні Європі, що Україну бачать в Європейському Союзі, а для нас це частина гарантій безпеки", — наголосив президент.

Водночас він запитав, коли це станеться: в цьому сторіччі чи в наступному? За словами глави держави, для українських людей перш за все потрібна визначеність.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна має завершити війну так, щоб не допустити нових загроз вторгнення

Водночас президент поділився, що новий мирний план значно коротший за попередній. Документ містить усього 20 пунктів замість 28. 

Володимир Зеленський переговори ЄС війна в Україні гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації