Вступ України в ЄС — Зеленський зробив заяву

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна визначеність щодо того, коли вона стане членом Євросоюзу. Крім того, нам потрібно розуміти, які саме безпекові гарантії ми отримаємо.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем'єром Ірландії Мікхолою Мартіном 2 грудня.

Що каже Зеленський про вступ України в ЄС

Зеленський наголосив, що Україні потрібна визначеність — коли ми будемо в ЄС і які саме безпекові гарантії отримаємо.

"Ми вдячні Сполученим Штатам за те, що вони готові бути гарантами цієї безпеки, але ми хочемо ці гарантії, хочемо розуміти це. Ми вдячні Європі, що Україну бачать в Європейському Союзі, а для нас це частина гарантій безпеки", — наголосив президент.

Водночас він запитав, коли це станеться: в цьому сторіччі чи в наступному? За словами глави держави, для українських людей перш за все потрібна визначеність.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна має завершити війну так, щоб не допустити нових загроз вторгнення.

Водночас президент поділився, що новий мирний план значно коротший за попередній. Документ містить усього 20 пунктів замість 28.