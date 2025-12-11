Відео
Головна Новини дня Вступ до України в ЄС — уряд визначив низку пріоритетних реформ

Вступ до України в ЄС — уряд визначив низку пріоритетних реформ

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 15:13
Які реформи має виконати Україна для вступу в ЄС
Тарас Качка, Марі Б’єрре та Марта Кос. Фото: Новини.LIVE

Український уряд разом із європейськими партнерами у середу, 10 грудня, ухвалили план дій для вступу країни в ЄС. Він складається з десяти реформ.

Про це розповів віцепремʼєр-міністр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка на брифінгу у Львові у четвер, 11 грудня.

Які реформи має виконати Україна

Зазначається, що ніяка країна не зможе накласти вето на Україну щодо проведення цих реформ. Усі вони зосереджені на зміцненні верховенства права, боротьбі з корупцією та розбудові сильних підзвітних демократичних інституцій.

"І ці інституції потрібні Україні для майбутнього процесу вступу. Це є одним з наших пріоритетів на найближчі роки. Ми не гаятимемо часу, щоб просувати Україну в напрямку ЄС для побудови стовпів майбутнього миру та стабільності не лише для України, але й для всієї Європи", — заявив Качка.

Крім того, Комісія розглядає цей новий етап переговорів як можливість прискорити темп та інтенсивність.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
