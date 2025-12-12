Прем'єр Орбан хоче стати президентом із суперповноваженнями — зацементує свою владу

Диктатор РФ Путін та прем'єр Угорщини Орбан. Фото: Reuters

Угорський прем'єр Віктор Орбан знайшов спосіб залишитися при владі за будь-якого сценарію. Він серйозно розглядає можливість пересісти у крісло президента, попередньо переписавши закони й наділивши цю посаду реальними, а не церемоніальними важелями впливу.

Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на власні інформовані джерела.

Натхнення з Вашингтона або Москви

Мета політика проста — зацементувати свій режим незалежно від результатів виборів 2026 року. Ідея трансформації влади набула конкретних обрисів нещодавно.

Інсайдер стверджує: Орбан заговорив про перехід до жорсткої президентської моделі після листопадової зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі. Тоді угорський лідер нібито заявив, що цей план "завжди був на столі".

Інші політологи кажуть, що Орбан бере приклад з диктатора Путіна, але з європейськими нюансами.

Юридична підготовка

Слова вже перетворюються на дії. 10 грудня парламент Угорщини, де домінує провладна партія "Фідес", ухвалив стратегічний законопроєкт. Документ суттєво ускладнює процедуру усунення президента з посади.

Фактично, Орбан готує для себе крісло, з якого його буде неможливо вигнати.

Політична страховка

Журналісти пояснюють хитрий задум Орбана. Це гра без програшу.

якщо "Фідес" виграє вибори: Орбан стає президентом і продовжує керувати країною одноосібно;

якщо перемагає опозиція: Орбан все одно залишається головним. На посаді "суперпрезидента" він зможе блокувати будь-які ініціативи нового уряду.

Зокрема, він не дасть опозиційному лідеру Петеру Мадяру розвернути Угорщину назад до Євросоюзу.

Реалізувати цей сценарій Орбан має до квітня 2026 року. Поки його партія має конституційну більшість, саме вона вирішує, хто стане главою держави.

Раніше повідомлялось, що президент Польщі Навроцький скасував заплановану зустріч з Орбаном. Це сталось через нещодавній візит угорського прем'єра до Росії.

А речник МЗС України Георгій Тихий відреагував мемом "Боже, яке кон**не" на заяви Орбана про Україну, як "буферну державу". Цей мем давно став вірусним символом народного осуду неадекватних дій.