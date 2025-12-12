Премьер Орбан хочет стать президентом с суперполномочиями — зацементирует свою власть

Диктатор РФ Путин и премьер Венгрии Орбан. Фото: Reuters

Венгерский премьер Виктор Орбан нашел способ остаться у власти при любом сценарии. Он серьезно рассматривает возможность пересесть в кресло президента, предварительно переписав законы и наделив эту должность реальными, а не церемониальными рычагами влияния.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные информированные источники.

Вдохновение из Вашингтона или Москвы

Цель политика проста — зацементировать свой режим независимо от результатов выборов 2026 года. Идея трансформации власти приобрела конкретные очертания недавно.

Инсайдер утверждает: Орбан заговорил о переходе к жесткой президентской модели после ноябрьской встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. Тогда венгерский лидер якобы заявил, что этот план "всегда был на столе".

Другие политологи говорят, что Орбан берет пример с диктатора Путина, но с европейскими нюансами.

Юридическая подготовка

Слова уже превращаются в действия. 10 декабря парламент Венгрии, где доминирует правящая партия "Фидес", принял стратегический законопроект. Документ существенно усложняет процедуру отстранения президента от должности.

Фактически, Орбан готовит для себя кресло, из которого его будет невозможно выгнать.

Политическая страховка

Журналисты объясняют хитрый замысел Орбана. Это игра без проигрыша.

если "Фидес" выиграет выборы: Орбан становится президентом и продолжает управлять страной единолично;

если побеждает оппозиция: Орбан все равно остается главным. На посту "суперпрезидента" он сможет блокировать любые инициативы нового правительства.

В частности, он не даст оппозиционному лидеру Петеру Мадьяру развернуть Венгрию обратно в Евросоюз.

Реализовать этот сценарий Орбан должен до апреля 2026 года. Пока его партия имеет конституционное большинство, именно она решает, кто станет главой государства.

Ранее сообщалось, что президент Польши Навроцкий отменил запланированную встречу с Орбаном. Это произошло из-за недавнего визита венгерского премьера в Россию.

А представитель МИД Украины Георгий Тихий отреагировал мемом "Боже, какое кон**не" на заявления Орбана об Украине, как "буферном государстве". Этот мем давно стал вирусным символом народного осуждения неадекватных действий.