Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У МЗС відповіли мемом на заяву Орбана — яку дурню той зморозив

У МЗС відповіли мемом на заяву Орбана — яку дурню той зморозив

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 02:20
Орбан заявив про Україну як буферну державу — у МЗС відповіли за допомогою мему
Та сама бабуся з мему. Фото: Соцмережі

Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував мемом "Боже, яке кон**не" на заяви Орбана про "буферну державу". Цей мем давно став вірусним символом народного осуду неадекватних дій.

Відповідний мем Тихий опублікував в акаунті пресслужби МЗС України в соцмережі X

Реклама
Читайте також:

Що заявив Орбан в інтерв'ю журналістам

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у розмові з німецьким виданням Welt озвучив ідею, що єдиним довгостроковим рішенням для завершення війни може стати повернення України до статусу "буферної держави" без участі в НАТО.

Орбан вважає, що для такої системи Росія повинна зберегти вже окуповані території, які будуть узгоджені на міжнародній конференції. Усе інше має залишитися під контролем України, яка, на його думку, повинна діяти як буфер між Альянсом та Росією. Орбан заявив, що гарантії безпеки для такого статусу можуть бути забезпечені міжнародно-правовими документами.

Саме ця пропозиція угорського політика викликала різку, хоча й лаконічну, реакцію з боку українського зовнішньополітичного відомства. Мем давно став в українському сегменті Інтернету символом нерозуміння та обурення абсурдними висловлюваннями. 

Цей мем походить із відео, де літня жінка, ймовірно, жителька деокупованого села, емоційно висловлюється щодо дій російських військових чи їхніх прихильників.

У контексті МЗС він є вираженням офіційної позиції щодо ідей, що суперечать територіальній цілісності та суверенітету України.

Раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував нічний удар російських окупантів по Києву 29 листопада. Українські дипломати від самого ранку працюють над посиленням підтримки партнерів для зміцнення оборонних спроможностей.

А ще у Києві відбувся щорічний благодійний різдвяний ярмарок Charity Fair 2025. Захід, організований Асоціацією подружжів українських дипломатів за підтримки МЗС України.

МЗС Угорщина Віктор Орбан війна в Україні Георгій Тихий
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації