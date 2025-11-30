Орбан заявив про Україну як буферну державу — у МЗС відповіли за допомогою мему

Та сама бабуся з мему. Фото: Соцмережі

Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував мемом "Боже, яке кон**не" на заяви Орбана про "буферну державу". Цей мем давно став вірусним символом народного осуду неадекватних дій.

Відповідний мем Тихий опублікував в акаунті пресслужби МЗС України в соцмережі X.

Що заявив Орбан в інтерв'ю журналістам

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у розмові з німецьким виданням Welt озвучив ідею, що єдиним довгостроковим рішенням для завершення війни може стати повернення України до статусу "буферної держави" без участі в НАТО.

Орбан вважає, що для такої системи Росія повинна зберегти вже окуповані території, які будуть узгоджені на міжнародній конференції. Усе інше має залишитися під контролем України, яка, на його думку, повинна діяти як буфер між Альянсом та Росією. Орбан заявив, що гарантії безпеки для такого статусу можуть бути забезпечені міжнародно-правовими документами.

Саме ця пропозиція угорського політика викликала різку, хоча й лаконічну, реакцію з боку українського зовнішньополітичного відомства. Мем давно став в українському сегменті Інтернету символом нерозуміння та обурення абсурдними висловлюваннями.

Цей мем походить із відео, де літня жінка, ймовірно, жителька деокупованого села, емоційно висловлюється щодо дій російських військових чи їхніх прихильників.

У контексті МЗС він є вираженням офіційної позиції щодо ідей, що суперечать територіальній цілісності та суверенітету України.

