Орбан заявил об Украине как буферном государстве — в МИД ответили с помощью мема

Представитель МИД Украины Георгий Тихий отреагировал мемом "Боже, какое кон**не" на заявления Орбана о "буферном государстве". Этот мем давно стал вирусным символом народного осуждения неадекватных действий.

Соответствующий мем Тихий опубликовал в аккаунте пресс-службы МИД Украины в соцсети X.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в разговоре с немецким изданием Welt озвучил идею, что единственным долгосрочным решением для завершения войны может стать возвращение Украины к статусу "буферного государства" без участия в НАТО.

Орбан считает, что для такой системы Россия должна сохранить уже оккупированные территории, которые будут согласованы на международной конференции. Все остальное должно остаться под контролем Украины, которая, по его мнению, должна действовать как буфер между Альянсом и Россией. Орбан заявил, что гарантии безопасности для такого статуса могут быть обеспечены международно-правовыми документами.

Именно это предложение венгерского политика вызвало резкую, хотя и лаконичную, реакцию со стороны украинского внешнеполитического ведомства. Мем давно стал в украинском сегменте Интернета символом непонимания и возмущения абсурдными высказываниями.

Этот мем происходит из видео, где пожилая женщина, вероятно, жительница деоккупированного села, эмоционально высказывается о действиях российских военных или их сторонников.

В контексте МИД он является выражением официальной позиции относительно идей, противоречащих территориальной целостности и суверенитету Украины.

