Головна Новини дня Сибіга відповів, що стоїть за нічними ударами Росії по Києву

Сибіга відповів, що стоїть за нічними ударами Росії по Києву

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 16:40
Нічний обстріл України 29 листопада — Сибіга відреагував на атаку РФ
Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував нічний удар російських окупантів по Києву 29 листопада. Українські дипломати від самого ранку працюють над посиленням підтримки партнерів для зміцнення оборонних спроможностей.

Про очільник МЗС заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Сибіга відреагував на нічний обстріл з боку РФ

Міністр заявив, що масований обстріл Києва став демонстративною відповіддю Москви на всі міжнародні мирні ініціативи.

Сибіга наголосив, що МЗС веде переговори із країнами-союзниками щодо зміцнення оборонних можливостей України. Вже сьогодні міністр проведе додаткові наради та доповість президентові Володимиру Зеленському про результати.

"Сьогодні знову усі українці, особливо кияни, відчули відповідь російської сторони на усі мирні зусилля — черговий терористичний удар по Києву. Від самого ранку ми вже перебуваємо на зв'язку з партнерами щодо зміцнення нашого повітряного щита, оборонних спроможностей, додаткових протиповітряних системи, захисту нашої енергетичної інфраструктури. Сьогодні у нас також будуть доповіді президентові, додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені, тому що все спрямоване на те, щоб пришвидшити мирні зусилля", — сказав міністр.

Нагадаємо, в ніч проти 29 листопада російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні — ворог випустив 632 цілі.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на тероритичний акт з боку РФ.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
