Главная Новости дня Сибига ответил, что стоит за ночными ударами России по Киеву

Сибига ответил, что стоит за ночными ударами России по Киеву

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 16:40
Ночной обстрел Украины 29 ноября - Сибига отреагировал на атаку РФ
Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ночной удар российских оккупантов по Киеву 29 ноября. Украинские дипломаты с самого утра работают над усилением поддержки партнеров для укрепления оборонительных возможностей.

Об этом глава МИД заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Сибига отреагировал на ночной обстрел со стороны РФ

Министр заявил, что массированный обстрел Киева стал демонстративным ответом Москвы на все международные мирные инициативы.

Сибига отметил, что МИД ведет переговоры со странами-союзниками по укреплению оборонных возможностей Украины. Уже сегодня министр проведет дополнительные совещания и доложит президенту Владимиру Зеленскому о результатах.

"Сегодня снова все украинцы, особенно киевляне, почувствовали ответ российской стороны на все мирные усилия — очередной террористический удар по Киеву. С самого утра мы уже находимся на связи с партнерами по укреплению нашего воздушного щита, оборонных возможностей, дополнительных противовоздушных систем, защиты нашей энергетической инфраструктуры. Сегодня у нас также будут доклады президенту, дополнительные совещания относительно дальнейших шагов на международной арене, потому что все направлено на то, чтобы ускорить мирные усилия", — сказал министр.

Напомним, в ночь на 29 ноября российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине — враг выпустил 632 цели.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на террористический акт со стороны РФ.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
