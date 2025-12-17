Видео
Главная Новости дня Венгрия остановила заявление ЕС о прогрессе Украины для членства

Венгрия остановила заявление ЕС о прогрессе Украины для членства

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 12:39
Будапешт заблокировал решение ЕС по расширению и Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с Дональдом Трампом. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Европейский Союз в этом году остался без согласованного ежегодного заявления по процессу расширения. Причиной стало блокирование со стороны Венгрии, которая не согласилась с положительной оценкой прогресса Украины на пути к членству в ЕС. Таким образом решение Будапешта сорвало принятие документа даже несмотря на поддержку Киева со стороны большинства стран-членов.

Об этом сообщает DW.

Читайте также:

Венгрия в очередной раз помешала Украине на пути в ЕС

О ситуации стало известно во время консультаций в Брюсселе, состоявшихся во вторник, 16 декабря. Как сообщила Дания, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе, венгерское правительство отказалось поддержать формулировки, касающиеся Украины. При этом все остальные государства ЕС подтвердили наличие прогресса в выполнении Киевом рекомендаций Брюсселя.

Министр по делам Европы Дании Мари Бьерре подчеркнула, что 26 стран-членов единодушно признают усилия Украины и считают ее шаги в направлении евроинтеграции убедительными.

По ее словам, оценки, заложенные в проект заявления, соответствовали реальному состоянию реформ и были сформулированы корректно и с учетом достигнутых результатов. Она подчеркнула, что поддержка Украины со стороны большинства членов ЕС до сих пор сильная и последовательная.

Резкую реакцию на действия Будапешта выразили и в Германии. Министр по делам Европы ФРГ Гунтер Крихбаум заявил, что позиция венгерских властей все больше вредит способности Евросоюза принимать совместные решения. Он обвинил правительство Виктора Орбана в умышленном торможении процессов, важных для всего европейского сообщества.

Из-за вето Венгрии Украина пока не может перейти к формальному этапу переговоров о вступлении в Европейский Союз. В то же время, как пояснила Мари Бьерре, работа над условиями потенциального членства не прекращена. По ее словам, между Киевом и Брюсселем уже происходят неофициальные консультации, в рамках которых украинская сторона получает четкие ориентиры относительно дальнейших реформ, ожидаемых результатов и стандартов, которых придерживаются государства-члены.

Напомним, недавно в Германии сделали заявление о присоединении Украины к зоне свободной торговли Европейского Союза.

Зато Владимир Зеленский прокомментировал усилия Украины для выполнения требований ради вступления в ЕС.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан интересуется тем, как обеспечить себе вечный срок правления в должности.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
