ЕС отложил рассмотрение репарационного кредита для Украины — что известно

Роберта Метсола, Дональд Туск и Антониу Кошта. Фото: Reuters

Лидеры Евросоюза временно отложили рассмотрение вопроса финансирования Украины. Вместо запланированного обсуждения использования замороженных российских активов саммит в Брюсселе начался с темы расширения ЕС, после чего участники перешли к дискуссиям по долгосрочному бюджету на период до 2027 года.

Об этом пишет издание Politico в четверг, 18 декабря.

Использование замороженных российских активов для репарационного кредита Украине стало наиболее спорным вопросом на саммите ЕС в Брюсселе.

Речь идет о сумме до 210 млрд евро, однако окончательного решения пока нет из-за разногласий между странами-членами. Переговоры продолжаются в напряженном режиме и могут затянуться до поздней ночи или даже продолжиться на следующий день.

Как стало известно, Бельгия, на территории которой хранится большая часть российских активов, до сих пор выступает против их полного использования. В течение дня советники европейских лидеров проводили интенсивные консультации, пытаясь снять беспокойство Брюсселя.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по их словам, заявила, что не покинет здание Совета ЕС, пока лидеры не договорятся о механизме выделения средств Киеву.

В то же время повестка дня саммита была изменена. Вместо того чтобы начать обсуждение именно с финансирования Украины, лидеры сначала сосредоточились на вопросе расширения ЕС, а затем перешли к дискуссиям по долгосрочному бюджету Евросоюза до 2027 года.

Президент Совета ЕС Антониу Кошта объяснил такое решение необходимостью дать техническим командам больше времени для переговоров за кулисами. Он предостерег, что если договоренность о помощи Украине не будет достигнута сегодня, переговоры продолжатся завтра.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на заседании Совета ЕС сделал заявление о предоставлении репарационного кредита.

Кроме того, украинский лидер обсудил заем с премьер-министром Бельгии.