Репарационный кредит для Украины — Зеленский сделал заявление

Президент Владимир Зеленский высказался о предоставлении репарационного кредита для Украины. Глава государства отметил, что Европа может принять решение о выделении средств из замороженных российских активов уже до конца года.

"Это вопрос не только финансовой поддержки Украины в первом квартале следующего года. Это и вопрос другого характера. Мы очень не хотим, чтобы этот инструмент остался в руках россиян", — сказал Зеленский во время выступления на саммите в Брюсселе.

