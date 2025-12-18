Репарационный кредит для Украины — Зеленский сделал заявление

Зеленский сделал заявление о репарационном кредите для Украины
Дата публикации 18 декабря 2025 16:05
Президент Владимир Зеленский высказался о предоставлении репарационного кредита для Украины. Глава государства отметил, что Европа может принять решение о выделении средств из замороженных российских активов уже до конца года.
"Это вопрос не только финансовой поддержки Украины в первом квартале следующего года. Это и вопрос другого характера. Мы очень не хотим, чтобы этот инструмент остался в руках россиян", — сказал Зеленский во время выступления на саммите в Брюсселе.
