Репараційний кредит для України — Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський висловився про надання репараційного кредиту для України. Глава держави зазначив, що Європа може ухвалити рішення про виділення коштів із заморожених російських активів вже до кінця року.

"Це питання не лише фінансової підтримки України в першому кварталі наступного року. Це й питання іншого характеру. Ми дуже не хочемо, щоб цей інструмент залишився в руках росіян", — сказав Зеленський під час виступу на саміті в Брюселі.

Новина доповнюється...