Вступление Украины в Евросоюз - Зеленский объяснил, как ускорить процесс

Вступление Украины в Европейский Союз может произойти быстрее, чем ожидалось. Однако это зависит как от шагов самой Украины, так и от решений европейских лидеров.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 18 декабря.

Вступление Украины в ЕС

Глава государства подчеркнул, что логично воспринимает требования, связанные с принятием необходимого законодательства, проведением реформ и внесением изменений, ведь именно эти условия являются основой для членства в ЕС. В то же время, по его словам, политическое блокирование этого процесса неприемлемо и не имеет рационального объяснения.

"Это открытая информация. Для нас ЕС — это гарантия безопасности. Часть тех гарантий, о которых Украина не только заявляет, но и договаривается и рассчитывает", — добавил он.

Кроме того, Зеленский добавил, что дата членства в ЕС очень важна, и это будут решать лидеры Евросоюза.

"Но для нас очень важно, чтобы это не решала Россия", — подчеркнул Президент.

Напомним, что до этого Владимир Зеленский раскрыл шаги Украины к вступлению в Европейский союз. Он отметил, что Киев активно работает над тем, чтобы открыть шесть переговорных кластеров как можно скорее.

А ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что членство в ЕС должно стать главной гарантией безопасности для Украины.