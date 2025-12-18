Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский объяснил, как ускорить вступление Украины в ЕС

Зеленский объяснил, как ускорить вступление Украины в ЕС

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 14:59
Вступление Украины в Евросоюз - Зеленский объяснил, как ускорить процесс
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Вступление Украины в Европейский Союз может произойти быстрее, чем ожидалось. Однако это зависит как от шагов самой Украины, так и от решений европейских лидеров.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 18 декабря.

Реклама
Читайте также:

Вступление Украины в ЕС

Глава государства подчеркнул, что логично воспринимает требования, связанные с принятием необходимого законодательства, проведением реформ и внесением изменений, ведь именно эти условия являются основой для членства в ЕС. В то же время, по его словам, политическое блокирование этого процесса неприемлемо и не имеет рационального объяснения.

"Это открытая информация. Для нас ЕС — это гарантия безопасности. Часть тех гарантий, о которых Украина не только заявляет, но и договаривается и рассчитывает", — добавил он.

Кроме того, Зеленский добавил, что дата членства в ЕС очень важна, и это будут решать лидеры Евросоюза.

"Но для нас очень важно, чтобы это не решала Россия", — подчеркнул Президент.

Напомним, что до этого Владимир Зеленский раскрыл шаги Украины к вступлению в Европейский союз. Он отметил, что Киев активно работает над тем, чтобы открыть шесть переговорных кластеров как можно скорее.

А ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что членство в ЕС должно стать главной гарантией безопасности для Украины.

Владимир Зеленский Европейский союз Украина Европа поддержка
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации