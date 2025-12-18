ЄС відклало розгляд репараційного кредиту для України — що відомо

Роберта Метсола, Дональд Туск і Антоніу Кошта. Фото: Reuters

Лідери Євросоюзу тимчасово відклали розгляд питання фінансування України. Замість запланованого обговорення використання заморожених російських активів саміт у Брюсселі розпочався з теми розширення ЄС, після чого учасники перейшли до дискусій щодо довгострокового бюджету на період до 2027 року.

Про це пише видання Politico в четвер, 18 грудня.

ЄС пізніше розгляне використання заморожених активів РФ для України

Використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні стало найбільш суперечливим питанням на саміті ЄС у Брюсселі.

Йдеться про суму до 210 млрд євро, однак остаточного рішення наразі немає через розбіжності між країнами-членами. Переговори тривають у напруженому режимі й можуть затягнутися до пізньої ночі або навіть продовжитися наступного дня.

Як стало відомо, Бельгія, на території якої зберігається більша частина російських активів, досі виступає проти їх повного використання. Протягом дня радники європейських лідерів проводили інтенсивні консультації, намагаючись зняти занепокоєння Брюсселя.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, за їхніми словами, заявила, що не покине будівлю Ради ЄС, доки лідери не домовляться про механізм виділення коштів Києву.

Водночас порядок денний саміту був змінений. Замість того щоб розпочати обговорення саме з фінансування України, лідери спершу зосередилися на питанні розширення ЄС, а згодом перейшли до дискусій щодо довгострокового бюджету Євросоюзу до 2027 року.

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта пояснив таке рішення необхідністю дати технічним командам більше часу для переговорів за лаштунками. Він застеріг, що якщо домовленості щодо допомоги Україні не буде досягнуто сьогодні, переговори продовжаться завтра.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на засідання Ради ЄС зробив заяву про надання репараційного кредиту.

Крім того, український лідер обговорив позику із прем'єр-міністром Бельгії.