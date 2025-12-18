Відео
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії репараційний кредит

Зеленський обговорив з прем’єром Бельгії репараційний кредит

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 16:38
Переговори Зеленського із Бартом де Вевером 18 грудня - що відомо
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У четвер, 18 грудня, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Головним питанням стало використання заморожених російських активів.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Читайте також:

Переговори Зеленського із Бартом де Вевером

Президент України наголосив на важливості ухвалення рішення щодо репараційного кредиту, яке буде справедливим і забезпечить довгострокову передбачуваність для країни.

Під час зустрічі обговорювали також координацію дипломатичних зусиль між Європою та США для зміцнення миру. .

Окрема увага була приділена перспективам вступу України до Європейського Союзу.

Під час переговорів обговорювалася також підтримка української енергетичної системи та відбудова країни після руйнувань, спричинених війною. 

"Дякую Бельгії та всьому бельгійському народові за підтримку України від самого початку повномасштабної війни. Вдячний за внесок в ініціативу PURL", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що до цього Володимир Зеленський заявив, що Україна та Бельгія обговорюють використання заморожених коштів РФ для репарацій.

Але раніше Бельгія розкритикувала пропозицію ЄС щодо використання заморожених російських активів.

Володимир Зеленський Бельгія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
