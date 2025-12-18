Відео
Репараційний кредит — Зеленський прокоментував позицію Бельгії

Репараційний кредит — Зеленський прокоментував позицію Бельгії

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 14:53
Ми з Бельгією розуміємо один одного — Зеленський про активи РФ
Термінова новина

Ми з Бельгією розуміємо один одного, — Зеленський 
 
Володимир Зеленський прокоментував позицію Бельгії, яка вимагає надійних гарантій з боку ЄС, щоб дозволити використання заблокованих коштів РФ для виплати репараційного кредиту Україні: 
 
Ми поговорили. Розуміємо один одного. Розумію ризики. Але ми у війні і, на мій погляд, ми в більших ризиках.
 
Важливо що від бельгійського прем’єра йде сигнал, що питання має бути вирішено безумовно в ці дні, щоб Україна не залишилась без фінансової підтримки. Новина доповнюється...

Володимир Зеленський гроші Бельгія активи війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
