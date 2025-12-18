Ми з Бельгією розуміємо один одного — Зеленський про активи РФ

Репараційний кредит — Зеленський прокоментував позицію Бельгії
Дата публікації: 18 грудня 2025 14:53
Термінова новина
Ми з Бельгією розуміємо один одного, — Зеленський
Володимир Зеленський прокоментував позицію Бельгії, яка вимагає надійних гарантій з боку ЄС, щоб дозволити використання заблокованих коштів РФ для виплати репараційного кредиту Україні:
Ми поговорили. Розуміємо один одного. Розумію ризики. Але ми у війні і, на мій погляд, ми в більших ризиках.
Важливо що від бельгійського прем’єра йде сигнал, що питання має бути вирішено безумовно в ці дні, щоб Україна не залишилась без фінансової підтримки. Новина доповнюється...
