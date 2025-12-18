Мы с Бельгией понимаем друг друга - Зеленский об активах РФ

Срочная новость

Мы с Бельгией понимаем друг друга, - Зеленский



Владимир Зеленский прокомментировал позицию Бельгии, которая требует надежных гарантий со стороны ЕС, чтобы позволить использование заблокированных средств РФ для выплаты репарационного кредита Украине:



Мы поговорили. Понимаем друг друга. Понимаю риски. Но мы в войне и, на мой взгляд, мы в больших рисках.



Важно что от бельгийского премьера идет сигнал, что вопрос должен быть решен безусловно в эти дни, чтобы Украина не осталась без финансовой поддержки. Новость дополняется...

