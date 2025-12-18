Видео
Главная Новости дня Репарационный кредит — Зеленский прокомментировал позицию Бельгии

Репарационный кредит — Зеленский прокомментировал позицию Бельгии

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 14:53
Мы с Бельгией понимаем друг друга - Зеленский об активах РФ
Срочная новость

Мы с Бельгией понимаем друг друга, - Зеленский

Владимир Зеленский прокомментировал позицию Бельгии, которая требует надежных гарантий со стороны ЕС, чтобы позволить использование заблокированных средств РФ для выплаты репарационного кредита Украине:

Мы поговорили. Понимаем друг друга. Понимаю риски. Но мы в войне и, на мой взгляд, мы в больших рисках.

Важно что от бельгийского премьера идет сигнал, что вопрос должен быть решен безусловно в эти дни, чтобы Украина не осталась без финансовой поддержки. Новость дополняется...

Владимир Зеленский деньги Бельгия активы война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
