Україна
Главная Новости дня В ЕС договорились выделить Украине 90 млрд евро, — Кошта

Дата публикации 19 декабря 2025 04:19
Кошту заявил, что ЕС решил выделить Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах
Антониу Кошта. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что участники саммита ЕС приняли решение о выделении Украине 90 млрд евро. Речь идет о финансировании в 2026 и 2027 годах.

Об этом Кошта сообщил у себя в соцсети Х.

Читайте также:

Что известно о решении ЕС по помощи Украине

"Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы принято. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их", — написал он.

Напомним, что ЕС проходит саммит, на котором ключевой темой являлась финансовая поддержка Украины. Речь идет о репарационном кредите за счет замороженных активов РФ. Однако исходя из сообщения Кошту пока неясно, за счет каких средств будет помощь в размере 90 млрд евро, так как ранее в СМИ была информация, что в ЕС не смогли договориться по активам РФ.

Хотя перед этим, премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что среди стран ЕС достигнут "переломный момент" в вопросе предоставления Украине финансовой помощи из замороженных российских активов.

Также мы писали, что по словам президента Литвы Гитанаса Науседа, Венгрия работает над альтернативными вариантами поддержки Украины.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
