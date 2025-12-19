Венгрия, Словакия и Чехия отказались финансировать кредит Украине в размере 90 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Европейский совет принял решение предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Однако Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этом финансировании.

Об этом сказано в официальном заявлении после саммита ЕС.

Кто не будет помогать Украине с кредитом

"В рамках расширенного сотрудничества (статья 20 Договора о Европейском союзе) в отношении инструмента, основанного на статье 212 Договора о функционировании Европейского союза, любая мобилизация ресурсов бюджета Союза в качестве гарантии по этому кредиту не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии", — говорится в публикации.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально подтвердила, что ЕС на 2026 и 2027 годы предоставит Украине 90 млрд евро. Эти деньги будут выделены из бюджета ЕС, активы РФ останутся нетронутыми. Но в то же время деньги будут замороженными до выплат репараций Украине со стороны Москвы, и при этом блок оставляет за собой право таки использовать активы, чтобы профинансировать кредит.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что кредит является беспроцентным и его погашение начнется только тогда, когда Россия начнет выплачивать Украине репарации. Подробнее о решении — читайте по этой ссылке.