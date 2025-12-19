Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Венгрия, Чехия и Словакия не будут финансировать Украину

Венгрия, Чехия и Словакия не будут финансировать Украину

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 06:29
Венгрия, Словакия и Чехия отказались финансировать кредит Украине в размере 90 млрд евро
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Европейский совет принял решение предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Однако Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этом финансировании.

Об этом сказано в официальном заявлении после саммита ЕС.

Реклама
Читайте также:

Кто не будет помогать Украине с кредитом

"В рамках расширенного сотрудничества (статья 20 Договора о Европейском союзе) в отношении инструмента, основанного на статье 212 Договора о функционировании Европейского союза, любая мобилизация ресурсов бюджета Союза в качестве гарантии по этому кредиту не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии", — говорится в публикации.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально подтвердила, что ЕС на 2026 и 2027 годы предоставит Украине 90 млрд евро. Эти деньги будут выделены из бюджета ЕС, активы РФ останутся нетронутыми. Но в то же время деньги будут замороженными до выплат репараций Украине со стороны Москвы, и при этом блок оставляет за собой право таки использовать активы, чтобы профинансировать кредит.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что кредит является беспроцентным и его погашение начнется только тогда, когда Россия начнет выплачивать Украине репарации. Подробнее о решении — читайте по этой ссылке.

Европейский союз Чехия финансовая помощь Венгрия Словакия Украина
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации