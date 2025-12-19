Відео
Головна Новини дня Зеленський пояснив важливість репараційного кредиту для України

Зеленський пояснив важливість репараційного кредиту для України

Дата публікації: 19 грудня 2025 21:58
Репараційний кредит для України — Зеленський пояснив його важливість
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що надання репараційного кредиту для України має не лише фінансове, а й моральне значення. 

"Ми переконані, що Росія має бути покарана за все зло, яке принесла на нашу землю. Це для мене дуже важливо.  Звісно, 90 млрд євро на два роки це вже 45 млрд євро на рік. Це ще не 210 млрд євро (загальний обсяг заморожених активів РФ у ЄС, — ред.), але це крок вперед, і ми зробимо все, щоб ця війна закінчилася, щоб ми могли використати ці кошти на відбудову нашої країни", — сказав президент.

Володимир Зеленський
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
