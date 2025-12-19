Репараційний кредит для України — Зеленський пояснив його важливість

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що надання репараційного кредиту для України має не лише фінансове, а й моральне значення.

"Ми переконані, що Росія має бути покарана за все зло, яке принесла на нашу землю. Це для мене дуже важливо. Звісно, 90 млрд євро на два роки це вже 45 млрд євро на рік. Це ще не 210 млрд євро (загальний обсяг заморожених активів РФ у ЄС, — ред.), але це крок вперед, і ми зробимо все, щоб ця війна закінчилася, щоб ми могли використати ці кошти на відбудову нашої країни", — сказав президент.

