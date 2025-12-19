Репарационный кредит для Украины - Зеленский объяснил его важность

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что предоставление репарационного кредита для Украины имеет не только финансовое, но и моральное значение.

"Мы убеждены, что Россия должна быть наказана за все зло, которое принесла на нашу землю. Это для меня очень важно. 90 млрд евро на два года это уже 45 млрд евро в год. Это еще не 210 млрд евро (общий объем замороженных активов РФ в ЕС, — ред.), но это шаг вперед, и мы сделаем все, чтобы эта война закончилась, чтобы мы могли использовать эти средства на восстановление нашей страны", — сказал президент.

