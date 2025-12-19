Видео
Попытка ЕС использовать замороженные активы РФ — реакция Путина

Попытка ЕС использовать замороженные активы РФ — реакция Путина

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 13:37
Путин возмутился планами ЕС использовать замороженные активы РФ
Владимир Путин. Фото: Александр Неменов/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на попытку лидеров Европейского Союза использовать замороженные активы РФ для финансовой помощи Украине. Он назвал их "ворами".

Об этом Владимир Путин заявил в пятницу, 19 декабря.

Читайте также:

Путин назвал лидеров ЕС "ворами"

Диктатор России резко высказался против намерений ЕС привлечь российские активы, назвав это "кражей". Он также пригрозил последствиями в случае попыток использовать эти средства для "финансирования врага".

"Это кража со взломом... Последствия для воров будут очень серьезные", — заявил Путин.

Он говорит, что РФ будет защищать себя в судах. По его словам, речь идет о юрисдикции, которая "не зависит от политических решений". Путин заявил, что "Европе рано или поздно придется вернуть то, что она украдет из российских активов".

Передача Украине замороженных активов России

Еврокомиссия с начала большой войны пытается передать Украине замороженные российские активы. Однако в этом году ЕС нашел для этого репарационный кредит. 

Еврокомиссия предлагает предоставить Украине репарационный кредит в размере 140 миллиардов евро, обеспеченный замороженными резервами Центрального банка России, находящимися в бельгийском депозитарии Euroclear.

Согласно этой инициативе, РФ сможет вернуть эти активы только после завершения войны против Украины и компенсации нанесенного ущерба.

Напомним, в Евросоюзе отметили, что приняли решение заморозить российские активы до завершения войны. Кроме того, там объяснили механизм финансирования Украины на 2026-2027 годы.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за решение о предоставлении финансовой поддержки стране.

Европейский союз владимир путин Украина активы Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
