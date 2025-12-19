Путін обурився через плани ЄС використати заморожені активи РФ

Володимир Путін. Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на спробу лідерів Європейського Союзу використати заморожені активи РФ для фінансової допомоги Україні. Він назвав їх "злодіями".

Про це Володимир Путін заявив у пʼятницю, 19 грудня.

Реклама

Читайте також:

Путін назвав лідерів ЄС "злодіями"

Диктатор Росії різко висловився проти намірів ЄС залучити російські активи, назвавши це "крадіжкою". Він також пригрозив наслідками у разі спроб використати ці кошти для "фінансування ворога".

"Це крадіжка зі зломом... Наслідки для злодіїв будуть дуже серйозні", — заявив Путін.

Він каже, що РФ буде захищати себе у судах. За його словами, йдеться про юрисдикції, яка "не залежить від політичних рішень". Путін заявив, що "Європі рано чи пізно доведеться повернути те, що вона вкраде з російських активів".

Передача Україні заморожених активів Росії

Єврокомісія з початку великої війни намагається передати Україні заморожені російські активи. Однак цього року ЄС знайшов для цього репараційний кредит.

Єврокомісія пропонує надати Україні репараційний кредит у розмірі 140 мільярдів євро, забезпечений замороженими резервами Центрального банку Росії, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Відповідно до цієї ініціативи, РФ зможе повернути ці активи лише після завершення війни проти України та компенсації завданих збитків.

Нагадаємо, в Євросоюзі наголосили, що ухвалили рішення заморозити російські активи до завершення війни. Крім того, там пояснили механізм фінансування України на 2026-2027 роки.

Згодом український лідер Володимир Зеленський подякував ЄС за рішення про надання фінансової підтримки країні.