Путін обурився через плани ЄС використати заморожені активи РФ

Спроба ЄС використати заморожені активи РФ — реакція Путіна
Російський диктатор Володимир Путін відреагував на спробу лідерів Європейського Союзу використати заморожені активи РФ для фінансової допомоги Україні. Він назвав їх "злодіями".
Про це Володимир Путін заявив у пʼятницю, 19 грудня.
Путін назвав лідерів ЄС "злодіями"
Диктатор Росії різко висловився проти намірів ЄС залучити російські активи, назвавши це "крадіжкою". Він також пригрозив наслідками у разі спроб використати ці кошти для "фінансування ворога".
"Це крадіжка зі зломом... Наслідки для злодіїв будуть дуже серйозні", — заявив Путін.
Він каже, що РФ буде захищати себе у судах. За його словами, йдеться про юрисдикції, яка "не залежить від політичних рішень". Путін заявив, що "Європі рано чи пізно доведеться повернути те, що вона вкраде з російських активів".
Передача Україні заморожених активів Росії
Єврокомісія з початку великої війни намагається передати Україні заморожені російські активи. Однак цього року ЄС знайшов для цього репараційний кредит.
Єврокомісія пропонує надати Україні репараційний кредит у розмірі 140 мільярдів євро, забезпечений замороженими резервами Центрального банку Росії, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.
Відповідно до цієї ініціативи, РФ зможе повернути ці активи лише після завершення війни проти України та компенсації завданих збитків.
Нагадаємо, в Євросоюзі наголосили, що ухвалили рішення заморозити російські активи до завершення війни. Крім того, там пояснили механізм фінансування України на 2026-2027 роки.
Згодом український лідер Володимир Зеленський подякував ЄС за рішення про надання фінансової підтримки країні.
