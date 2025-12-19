Україна має повернути позику ЄС - Кошту пояснив коли

Антоніу Кошта. Фото: Reuters

Україна повинна буде повернути позику, яку Європейський Союз надасть за рахунок заморожених російських активів. Але це треба лише після того, як Росія сплатить репарації.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час пресконференції за підсумками засідання Європейської ради у п’ятницю, 19 грудня, передає Укрінформ.

Реклама

Читайте також:

Україна має повернути позику

За словами Кошти, на засіданні було ухвалено рішення надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро на найближчі два роки. Фінансування має стати терміновим заходом для покриття нагальних потреб української економіки в умовах війни.

Він зазначив, що позика буде забезпечена бюджетом Європейського Союзу. Водночас Україна не зобов’язана повертати ці кошти доти, доки Росія не виплатить репарації за завдані збитки. ЄС також залишає за собою право використати заморожені російські активи для погашення цієї позики.

Окрім фінансової підтримки України, Європейська рада ухвалила рішення продовжити санкції проти Російської Федерації.

"Сьогоднішні рішення роблять ключовий внесок у досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, бо єдиний шлях посадити Росію за стіл переговорів — це посилити Україну", — наголосив президент Європейської ради.

Він також підкреслив, що політична та фінансова підтримка Києва з боку ЄС залишатиметься незмінною як у питаннях війни й миру, так і у процесі післявоєнного відновлення.

"Ми прагнемо побудувати вільну та процвітаючу Україну в межах Європейського Союзу", — підсумував Антоніу Кошта.

Нагадаємо, що вчора лідери ЄС тимчасово відклали оговорення фінансування України та використання заморожених російських активів, а перейшли до дискусій щодо довгострокового бюджету на період до 2027 року.

А також Президент України Володимир Зеленський поспілкувався щодо позики із прем'єр-міністром Бельгії.