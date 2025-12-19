Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кошта объяснил, когда Украина должна вернуть 90 млрд евро ЕС

Кошта объяснил, когда Украина должна вернуть 90 млрд евро ЕС

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 07:35
Украина должна вернуть займ ЕС - Кошту объяснил когда
Антониу Кошта. Фото: Reuters

Украина должна будет вернуть заем, который Европейский Союз предоставит за счет замороженных российских активов. Но это надо только после того, как Россия оплатит репарации.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта во время пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в пятницу, 19 декабря, передает Укринформ.

Реклама
Читайте также:

Украина должна вернуть заем

По словам Кошты, на заседании было принято решение предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро на ближайшие два года. Финансирование должно стать срочной мерой для покрытия насущных потребностей украинской экономики в условиях войны.

Он отметил, что заем будет обеспечен бюджетом Европейского Союза. В то же время Украина не обязана возвращать эти средства до тех пор, пока Россия не выплатит репарации за нанесенный ущерб. ЕС также оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для погашения этого займа.

Кроме финансовой поддержки Украины, Европейский совет принял решение продлить санкции против Российской Федерации.

"Сегодняшние решения делают ключевой вклад в достижение справедливого и прочного мира в Украине, потому что единственный путь посадить Россию за стол переговоров — это усилить Украину", — подчеркнул президент Европейского совета.

Он также подчеркнул, что политическая и финансовая поддержка Киева со стороны ЕС будет оставаться неизменной как в вопросах войны и мира, так и в процессе послевоенного восстановления.

"Мы стремимся построить свободную и процветающую Украину в рамках Европейского Союза", — подытожил Антониу Кошта.

Напомним, что вчера лидеры ЕС временно отложили обсуждение финансирования Украины и использования замороженных российских активов, а перешли к дискуссиям по долгосрочному бюджету на период до 2027 года.

А также Президент Украины Владимир Зеленский пообщался относительно займа с премьер-министром Бельгии.

Европейский союз активы долги финансы Антониу Кошта
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации