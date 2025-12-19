Украина должна вернуть займ ЕС - Кошту объяснил когда

Антониу Кошта. Фото: Reuters

Украина должна будет вернуть заем, который Европейский Союз предоставит за счет замороженных российских активов. Но это надо только после того, как Россия оплатит репарации.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта во время пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в пятницу, 19 декабря, передает Укринформ.

Украина должна вернуть заем

По словам Кошты, на заседании было принято решение предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро на ближайшие два года. Финансирование должно стать срочной мерой для покрытия насущных потребностей украинской экономики в условиях войны.

Он отметил, что заем будет обеспечен бюджетом Европейского Союза. В то же время Украина не обязана возвращать эти средства до тех пор, пока Россия не выплатит репарации за нанесенный ущерб. ЕС также оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для погашения этого займа.

Кроме финансовой поддержки Украины, Европейский совет принял решение продлить санкции против Российской Федерации.

"Сегодняшние решения делают ключевой вклад в достижение справедливого и прочного мира в Украине, потому что единственный путь посадить Россию за стол переговоров — это усилить Украину", — подчеркнул президент Европейского совета.

Он также подчеркнул, что политическая и финансовая поддержка Киева со стороны ЕС будет оставаться неизменной как в вопросах войны и мира, так и в процессе послевоенного восстановления.

"Мы стремимся построить свободную и процветающую Украину в рамках Европейского Союза", — подытожил Антониу Кошта.

Напомним, что вчера лидеры ЕС временно отложили обсуждение финансирования Украины и использования замороженных российских активов, а перешли к дискуссиям по долгосрочному бюджету на период до 2027 года.

А также Президент Украины Владимир Зеленский пообщался относительно займа с премьер-министром Бельгии.